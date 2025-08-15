NYT: Зеленский пытался скрыть предложение США об обмене территориями

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский пытался скрыть предложение властей США об обмене территориями. Об этом говорится в статье The New York Times.

По данным журналистов, президент Украины заранее знал о том, что РФ и США обсуждают подобный сценарий, еще до того, как об этом публично заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Тем не менее Зеленский решил скрыть предложение Вашингтона, опасаясь негативной реакции со стороны украинского населения. Параллельно с этим Киев пытался выяснить детали потенциальной сделки, однако Трамп не стал уточнять, какие территории могут быть обменены.

Глава Украины публично отверг возможность территориальный уступок. Вместе с тем Зеленский не исключает полностью данный вариант, считают авторы статьи.

Трамп проведет переговоры с Владимиром Путиным 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов.

Главной темой станет вопрос урегулирования кризиса на Украине. Помимо этого, стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество. Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75%. Он также сказал, что готов применить санкции в случае провала переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что для достижения мира на Украине необходимо обсудить гарантии безопасности и обмен территориями. По его словам, Трамп в ходе встречи с Путиным хочет "быстро, на ранней стадии" понять, возможен ли мир на Украине.