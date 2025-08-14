Госсекретарь США Рубио: для мира на Украине нужны гарантии безопасности

Фото: ТАСС/DPA/Valerie Plesch

Для достижения мира на Украине необходимо обсудить гарантии безопасности и обмен территориями. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано.

"Я думаю, все мы признаем это, необходимо будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Нужно будет провести разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они ведут борьбу", – цитирует политика ТАСС.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Путиным хочет "быстро, на ранней стадии" понять, возможен ли мир на Украине.

"Для того чтобы было мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо согласие со стороны Украины и России", – добавил Рубио.

Встреча лидеров начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени) на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В переговорах примут участие по пять членов делегаций от каждой страны и группа экспертов.

По завершении встречи Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. При этом продолжительность встречи будет зависеть от хода дискуссии.

Предполагается, что центральной темой саммита станет вопрос урегулирования украинского конфликта. Кроме того, планируется обсудить двустороннее сотрудничество России и США, в том числе в торговой сфере.

Как писали СМИ, глава Белого дома уже сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на саммите с Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине. Трамп также заявил, что не может принимать окончательных решений по поводу территорий, но считает обмен необходимым для мира.

