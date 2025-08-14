Путин не исключил договоренностей по контролю над вооружениями

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин допустил достижение договоренностей по контролю над стратегическими наступательными вооружениями по итогам переговоров по Украине. Об этом президент заявил в ходе совещания в Кремле, посвященному предстоящему саммиту России и США на Аляске.

Глава государства подчеркнул, что договоренности по украинскому кризису должны создать долгосрочные условия мира для России, Украины, европейских государств и всего мира.

Российский лидер также отметил, что, по его мнению, администрация США принимает "энергичные и искренние усилия" для прекращения боевых действий и урегулирования кризиса.

Встреча Путина и президента США Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени) на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Помимо президентов, в переговорах примут участие по пять членов делегации. Также рядом будет находиться и группа экспертов. В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Длительность встречи глав государств будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

