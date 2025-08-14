Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин принял участие в совещании по подготовке российско-американской встречи. Заседание провел Владимир Путин.

Российский лидер рассказал о ходе переговоров по урегулированию кризиса на Украине, которые ведутся в двустороннем формате с делегацией Киева. Также он уделил внимание взаимодействию с администрацией США, которая активно работает над прекращением боевых действий и достижением соглашений.

"И второе – рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая <...> принимает <...> достаточно энергичные и искренние усилия <...> для того чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", – сказал Путин.

Встреча лидера России и президента США Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени) на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Вместе с ними в переговорах примут участие по пять членов делегаций от каждой страны, а также группа экспертов. С российской стороны присутствовать будут помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По завершении встречи Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Продолжительность встречи будет зависеть от хода дискуссии.

Центральной темой станет вопрос урегулирования украинского конфликта, указывал Ушаков. Еще планируется затронуть двустороннее сотрудничество России и США, в том числе в торговой сфере.

