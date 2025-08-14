Белый дом опроверг сообщения о плане контроля РФ по Украине

Фото: 123RF/mesutdogan

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла информацию издания The Times о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями Украины.

"Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times", – написала представитель администрации США в соцсети X.

В статье The Times говорилось, что Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями Украины. Утверждалось, что этот вопрос поднимался во время визита Уиткоффа в Москву.

Авторы статьи подчеркивали, что такая договоренность даст возможность Украине не проводить референдум по вопросу изменения границ, как того требует конституция.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам урегулирования конфликта, касающимся территорий.

Его высказываниями остался недоволен президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, рассматривает упомянутые уступки в качестве реалистичной основы сделки с Россией.