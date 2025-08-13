Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld

Президент Украины Владимир Зеленский рассуждает об отказе от территориальных уступок в таком свете, словно Киев побеждает в конфликте. Об этом сообщает American Thinker, передает RT.

Автор материала уточнил, что украинский лидер говорит как человек, который убежден в своей победе. Его слова звучат так, будто "Москва единственная просит о мире".

При этом в статье упоминается, что отказ киевских властей от территориальных уступок может привести к утрате суверенитета Украины.

Ранее Зеленский заявил о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам урегулирования конфликта, касающимся территорий.

Его высказываниями остался недоволен президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, рассматривает упомянутые уступки в качестве реалистичной основы сделки с Россией.

Пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине Владимир Путин и американский лидер планируют обсудить 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Цель саммита, по мнению представителей Белого дома, заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира.