В ЛДПР предложили исключить выходные дни из расчета отпуска

Фото: depositphotos/belchonock

Депутаты от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, который предлагает исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ, который планируется внести в Госдуму 29 января, есть в распоряжении ТАСС.

"На сегодняшний день Трудовой кодекс (ТК) фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право", – сказал Слуцкий.

По его мнению, это несправедливо сокращает фактическое время отдыха. Проектом предлагается изменить статью 120 ТК РФ, чтобы стандартный 28-дневный отпуск рассчитывался без учета выходных дней.

Слуцкий подчеркнул, что цель инициативы – не увеличить общую продолжительность отдыха, а восстановить справедливость и позволить работникам полноценно использовать отпуск для решения личных и семейных дел, что в конечном итоге пойдет на пользу как работнику, так и экономике страны в целом.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении работникам обязательного отпуска для помощи близким родственникам. Предлагаемая мера направлена на обеспечение дополнительных гарантий работникам и на превентивную защиту их прав.