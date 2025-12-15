В ГД внесен проект об отпуске для помощи близким родственникам

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении работникам обязательного отпуска для помощи близким родственникам. Документ размещен в думской электронной базе.

Парламентарии предлагают позволить работодателю давать работнику двухдневный отпуск без сохранения зарплаты, если тому нужно доставить близких родственников в больницу или отвезти их домой. В настоящее время начальник не всегда идет навстречу и вправе отказать в этом.

Как говорится в пояснительной записке, отсутствие человека на работе могут расценить как основание для увольнения или выговора, так как работодатель может сослаться на отсутствие законодательного подтверждения обязанности отпустить работника в вынужденный отпуск.

Предлагаемая мера направлена на обеспечение дополнительных гарантий работникам и на превентивную защиту их прав, резюмировали авторы инициативы.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили не включать выходные в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Но в беседе с Москвой 24 член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что в этом нет смысла.

Она напомнила, что в СССР отпуск исчислялся в рабочих днях без учета праздников и выходных, а современная система использует календарные дни, включая выходные, но исключая праздники. Предлагаемая "смешанная" система может усложнить расчет отпусков, отмечала депутат.

