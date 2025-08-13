Фото: AP Photo/Alex Brandon

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями Украины, сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к американскому Совету национальной безопасности.

По данным СМИ, этот вопрос поднимался во время визита Уиткоффа в Москву. Эта договоренность даст возможность Украине не проводить референдум по вопросу изменения границ, как того требует конституция.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам урегулирования конфликта, касающимся территорий.

Этим высказыванием остался недоволен американский лидер Дональд Трамп. По информации СМИ, он рассматривает территориальные уступки в качестве реалистичной основы сделки с Россией.

Кроме того, журналисты отметили, что Зеленский рассуждает об отказе от упомянутых уступок так, словно Украина побеждает в конфликте.

