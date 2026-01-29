Столичные врачи спасли проглотившую игрушечного дельфина девочку

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Медики детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Н. Ф. Филатова спасли 5-летнюю девочку, которая проглотила игрушечного дельфина. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, скорую помощь вызвала мама ребенка, которая заметила, что девочка проглотила игрушку. После обследования врачи обнаружили в желудке пациентки инородный предмет размером 5 на 3 сантиметра.

При этом трудность заключалась в материале игрушки, отметил врач-эндоскопист Вадим Теплов. Дельфин сделан из силикона и напоминал тянучку, такой скользкий предмет было трудно захватить.

Однако медикам удалось вытащить игрушку, используя полипэктомическую петлю. После проведенной операции ребенок чувствовал себя хорошо, поэтому пациентку выписали в этот же день. А с родителями провели беседу о необходимости наблюдения за детьми во время игр.

Ранее врачи ДКЦ имени Л. М. Рошаля вытащили металлический болт из желудка годовалого мальчика. Проглоченный предмет был крупным и мог вызвать осложнения в виде непроходимости, повреждения стенок желудка или кишечника с риском развития перитонита. Мальчику провели малотравматичную операцию, процедура заняла 15–20 минут.

