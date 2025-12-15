Врачи извлекли иглу из промежности годовалого ребенка в Подмосковье

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из промежности годовалого мальчика швейную иглу, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в центр с сильной болью в промежности, которая мешала ему даже вставать на ноги. Врачи провели рентгенографию и выявили в мягких тканях между мошонкой и прямой кишкой инородное тело металлической плотности.

Им оказалось швейное изделие, находившееся в опасной близости от уретры, уточнили в пресс-службе. Вероятнее всего, ребенок случайно сел на иглу.

Заведующий отделением детской хирургии № 1 Евгений Рожденкин сообщил, что ребенку была проведена экстренная операция по извлечению инородного тела, после которой болевой синдром полностью исчез. Операция прошла успешно, без осложнений.

В министерстве отметили, что игла не причинила вреда организму ребенка, и пациента уже выписали домой.

Ранее врачи центра извлекли из желудка 13-летней девочки проглоченную стоматологическую скобку. Школьницу доставили на скорой помощи, сделали рентген и перевели в хирургическое отделение.

Эндоскописты провели гастроскопию и извлекли скобку петлей, отметив, что предмет был острый, но процедура заняла около десяти минут и не причинила вреда пациентке. Девочку выписали на следующий день.