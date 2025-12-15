Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 12:47

Общество

Врачи извлекли иглу из промежности годовалого ребенка в Подмосковье

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из промежности годовалого мальчика швейную иглу, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в центр с сильной болью в промежности, которая мешала ему даже вставать на ноги. Врачи провели рентгенографию и выявили в мягких тканях между мошонкой и прямой кишкой инородное тело металлической плотности.

Им оказалось швейное изделие, находившееся в опасной близости от уретры, уточнили в пресс-службе. Вероятнее всего, ребенок случайно сел на иглу.

Заведующий отделением детской хирургии № 1 Евгений Рожденкин сообщил, что ребенку была проведена экстренная операция по извлечению инородного тела, после которой болевой синдром полностью исчез. Операция прошла успешно, без осложнений.

В министерстве отметили, что игла не причинила вреда организму ребенка, и пациента уже выписали домой.

Ранее врачи центра извлекли из желудка 13-летней девочки проглоченную стоматологическую скобку. Школьницу доставили на скорой помощи, сделали рентген и перевели в хирургическое отделение.

Эндоскописты провели гастроскопию и извлекли скобку петлей, отметив, что предмет был острый, но процедура заняла около десяти минут и не причинила вреда пациентке. Девочку выписали на следующий день.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика