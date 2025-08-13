В МИД РФ указали на Конституцию в вопросе обмена территориями с Украиной

Фото: Моя улица

Территориальное устройство России закреплено в Конституции, обратил внимание замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

"Этим все сказано", – цитирует его "Интерфакс".

Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что в ходе саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа планируется обсудить вопрос обмена территориями с Украиной.

Фадеев подчеркнул, что цели российской делегации на переговорах в Аляске определяются исключительно национальными интересами страны.

Российско-американский саммит пройдет в городе Анкоридж 15 августа. Помимо Путина и Трампа, участие во встрече также примет глава МИД России Сергей Лавров.

Основной темой станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. В Белом доме ожидают, что встреча поможет США лучше понять позицию России для достижения мира.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, приглашение которого не подтвердил Трамп, заявил, что не собирается признавать результаты переговоров. Он пояснил, что встреча важна для двусторонних отношений, но без участия Киева стороны "ничего принять не смогут" по украинскому вопросу.

В свою очередь, Минобороны России предупредило о возможной подготовке провокации со стороны киевских властей, направленной на срыв встречи Путина и Трампа. По информации ведомства, украинские военные планируют атаковать один из густонаселенных районов Харьковской области или больницу с использованием беспилотников и ракет.

