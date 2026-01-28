Жительница Хабаровска украла у банка 500 тыс рублей из-за сбоя в приложении

Фото: 123RF.com/sayfutdinov

Жительница Хабаровска украла у банка 500 тысяч рублей, обнаружив сбой в банковском приложении, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на краевое управление МВД.

Инцидент произошел ночью, когда в банке проводились технические работы. Сбой привел к тому, что при переводах средств остаток на счетах не уменьшался. Женщина заметила это и несколько раз перевела средства со своего счета в другой банк.

Представители кредитной организации обратились в полицию после того, как обнаружили пропажу. Подозреваемую задержали, она признала вину. Общий ущерб составил 585 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. В настоящий момент хабаровчанка находится под подпиской о невыезде.

