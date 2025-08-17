Форма поиска по сайту

17 августа, 09:32

Происшествия

В Петербурге мужчина выхватил у менеджера портфель с 11 млн рублей и сбежал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурга правоохранители ищут мужчину, который выхватил у офисного работника портфель с 11 миллионами рублей и скрылся на машине марки Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в субботу, 16 августа, в офисе, расположенном в бизнес-центре в доме 15 по улице Чапаева. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее судебный пристав помог задержать мужчину, пытавшегося совершить кражу из магазина в Москве. Проходя мимо магазина, сотрудник ФССП услышал звук бьющегося стекла и нецензурную брань. Подойдя ближе, он увидел, что неизвестный мужчина угрожает разбитой бутылкой работникам магазина.

До этого неизвестные похитили 4,8 миллиона рублей из отделения почты на юге Москвы. По данным столичной прокуратуры, инцидент произошел на улице Медиков. Угрожая сотруднику отделения похожим на пистолет предметом, они украли деньги, после чего скрылись с места преступления.

