Трамп проведет онлайн-переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп проведет онлайн-переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в преддверии саммита РФ и США на Аляске. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Уточняется, что в переговорах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и европейские союзники Вашингтона. По информации издания, разговор состоится 13 августа.

Украинский вопрос будет поднят на саммите Владимира Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске в пятницу, 15 августа. Предполагается, что встреча начнется в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16-го числа.

Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Однако Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске.

По его словам, разговор лидеров России и США может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".