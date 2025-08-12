Лавров и Рубио подтвердили настрой на успешное проведение саммита на Аляске

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение российско-американского саммита на Аляске.

"Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к <...> встрече <...> президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", – говорится в сообщении МИД РФ.

Предполагается, что лидеры проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа, в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся в субботу, 16 августа.

В день встречи президентов США перекроют небо над городом Анкоридж. Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра).

Как ранее отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс, договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии.

Ожидается, что основной темой станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. При этом, как утверждали журналисты, сам лидер Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах.