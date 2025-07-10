CNN: Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии

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Госсекретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече, которая прошла 10 июля в малазийском городе Куала-Лумпуре. Об этом в соцсети X сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд.

Представитель американского телеканала уточнила, что это произошло после вопроса журналиста о новых антироссийских санкциях. При этом, по ее словам, в начале переговоров никто из дипломатов не сделал никаких заявлений.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Газетой.ру" заявила, что не видела, кто кому подмигивал. Однако она подчеркнула, что задавший вопрос журналист со спины был похож на американского актера Дэнни Де Вито.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Она продлились 50 минут. Стороны обсудили ситуацию на Украине, конфликт Ирана и Сирии, а также нормализацию двусторонних отношений, уточнили в МИД РФ.

После переговоров с главой МИД РФ американский госсекретарь сообщил, что Вашингтон хочет увидеть от России дорожную карту по урегулированию конфликта на Украине. Рубио также охарактеризовал разговор как честный и важный.

