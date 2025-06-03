Рубио обсудил урегулирование на Украине с главой МИД Саудовской Аравии

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Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону урегулирование конфликта на Украине с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Помимо украинского кризиса, стороны также обменялись мнениями по поводу стабилизации ситуации в Сирии и в секторе Газа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером конфликт на Украине с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН, а также самые кризисные ситуации, в том числе конфликт на Ближнем Востоке.

2 июне в турецком Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Беседа делегаций проходила больше часа на русском языке. Представитель МИД Турции Онджю Кечели сказал, что второй раунд переговоров завершился "не негативно".