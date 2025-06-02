Лавров обсудил с замгенсека ООН Флетчером ситуацию на Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером конфликт на Украине с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН, а также самые кризисные ситуации, в том числе конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сказано на сайте ведомства.

Кроме того, Лавров и Флетчер обсудили общие вопросы работы управления ООН по координации гуманитарных вопросов и системы гуманитарного реагирования организации с учетом реформы "ООН-80".

Стороны указали на важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами международного гуманитарного права, а также на необходимость обеспечения финансовой поддержки операций.

Также прошли консультации курирующего замминистра Сергея Вершинина, в рамках которых стороны обсудили задачи по оказанию содействия Йемену, Судану, Афганистану и Мьянме. Отдельно Флетчер встретился с главой МЧС России Александром Куренковым.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации по Украине заявил, что Киев стоит перед выбором: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с другими условиями окончания конфликта.

При этом он добавил, что Россия будет продолжать вести специальную военную операцию (СВО), пока Украина не перестанет провоцировать российскую сторону ударами по инфраструктуре. Также Небензя заявил, что Россия настроена на продолжение переговоров.

