Россия и США не обсуждают в ООН вопрос урегулирования ситуации на Украине

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Российская миссия в ООН не имеет отдельного канала для обсуждения с Соединенными Штатами вопросов урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что пока тема украинского урегулирования не получила преломления на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с представителями США здесь не ведется.

Зампостпреда добавил, что миссия России в ООН не отбирает работу у коллег из посольства РФ в США и не обсуждает с американским постпредством двусторонние российско-американские отношения.

При этом он отметил, что, если это будет сочтено целесообразным, миссия России в ООН готова к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке вопросов функционирования постпредства, так как в этом вопросе у сторон остается немало проблем.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что миссия России в ООН готова к сотрудничеству с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост следующего постпреда США при организации.

"С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" – написал Полянский в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, в которой он выразил радость от перспективы продолжить работу в администрации Трампа в новой должности.