Полянский: миссия России в ООН готова к работе с новым постпредом США Уолтцем

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Миссия России в ООН готова к сотрудничеству с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост следующего постпреда США при организации. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" – написал Полянский в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, в которой он выразил радость от перспективы продолжить работу в администрации Трампа в новой должности.

О новом назначении политика стало известно ранее. Обязанности Уолтца на текущей должности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио. При этом он продолжит свою работу в государственном департаменте, указал республиканец.

СМИ связали уход советника президента США со скандалом из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal.