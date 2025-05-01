Трамп назначил Уолтца постпредом США при ООН

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Нынешний помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц станет постоянным представителем США при ООН, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Его обязанности на текущей должности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио. При этом он продолжит свою работу в государственном департаменте, указал республиканец.

Еще одним нововведением станет назначение Джули Дэвис в качестве посла США на Украине, добавила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

О том, что Уолтц покидает свой пост, стало известно ранее из СМИ. Журналисты связали это решение со скандалом из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal.

Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что получил уведомление о включении в чат "Хуситы малая группа" от пользователя "Майка Уолтца". По его утверждению, в переписке шеф Пентагона Пит Хегсет опубликовал детали предстоящих ударов. Однако сам Хегсет опроверг утечку.

Позднее Уолтц признал свою ответственность за случившееся, пояснив, что именно он создал этот чат. При этом политик исключил преднамеренное добавление журналиста.