Fox News: Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности

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Майкл Уолтц покинул пост помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом пишет Fox News.

"Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были уволены в четверг (1 мая. – Прим. ред.)", – говорится в материале.

Главным кандидатом на его место является спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, считает журналист газеты Politico Джейк Трейлор.

"По их (источников. – Прим. ред.) словам, ведущим кандидатом на замену сейчас является спецпосланник Стив Уиткофф", – написал он на странице в соцсети Х.

Одной из версий ухода Уолтца стал скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal. Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что получил уведомление о включении в чат "Хуситы малая группа" от пользователя "Майка Уолтца".

По утверждению журналиста, в переписке шеф Пентагона Пит Хегсет опубликовал детали предстоящих ударов. Однако сам Хегсет опроверг утечку.

Скандал также прокомментировал предприниматель Илон Маск, который заявил, что "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".

На фоне инцидента СМИ писали, что в Белом доме начались разговоры о будущем Уолтца. По словам одного из чиновников, половина сотрудников администрации говорят, что политик "никогда не выживет или не должен выжить".

Позднее Уолтц признал свою ответственность за случившееся, пояснив, что именно он создал этот чат. При этом политик исключил преднамеренное добавление журналиста.