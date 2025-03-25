Politico: Майка Уолтца могут отправить в отставку после случая с чатом о хуситах в Signal

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Разговоры о будущем помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца ведутся в Белом доме после сообщений об утечке данных об американских ударах по Йемену. Не исключается его отставка, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал в статью, в которой говорится, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя "Майка Уолтца". Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа", в которой, с его слов, было около 18 тысяч человек, в том числе пользователь Джей Ди Вэнс (имя вице-президента США. – Прим. ред.).

Как утверждает автор, 15 марта пользователь Пит Хегсет (имя главы Пентагона. – Прим. ред.) опубликовал сообщение, в котором содержались подробности предстоящих ударов по хуситам.

По информации источников, пока решения по поводу Уолтца нет. Должностные лица в Белом доме предупредили, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге примет решение в ближайшие 1–2 дня, однако пока будет следить за развитием ситуации.

Как рассказал один из чиновников, половина сотрудников администрации говорят, что Уолтц "никогда не выживет или не должен выжить". Другие высокопоставленные помощники в Белом доме полагают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить Трампа в "затруднительное положение".

Другой человек, близкий к администрации, сказал: "Все в Белом доме сходятся в одном: Майк Уолтц – полный идиот".

Еще один собеседник газеты указал, что будущее Уолтца зависит от того, как сам президент США относится к произошедшему. Республиканец Майк Джонсон заявил изданию, что помощник Трампа по нацбезопасности "абсолютно точно не должен" подавать в отставку.

При этом шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об утечке данных по ударам американских военных в Йемене. Он уточнил, что никто не отправлял военные данные.

Скандал также прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".