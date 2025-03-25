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25 марта, 06:35

Политика

Маск прокомментировал информацию об утечке данных по ударам США в Йемене

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск прокомментировал скандал с утечкой данных об ударах США в Йемене.

Как утверждают СМИ, глава Пентагона Пит Хегсет случайно включил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат, в котором обсуждались удары по хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".

"Лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает", – написал Маск в соцсети X.

Сам Хегсет ранее опроверг сообщения СМИ об утечке данных по ударам в Йемене. Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что никто не отправлял никому секретные военные планы.

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