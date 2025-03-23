Bloomberg: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска

Фото: 123RF/icholakov

Министерство обороны США начало внутреннее расследование с использованием детектора лжи, чтобы выявить источники утечек секретной информации на фоне скандала, связанного с недавним визитом в ведомство миллиардера Илона Маска. Об этом со ссылкой на полученный документ и осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, к расследованию привлечены все подразделения Пентагона, включая те, что занимаются вопросами Китая и Ирана. Их работа временно приостановлена. Инициатором проверки стал глава аппарата министра обороны Джо Каспер, который потребовал установить виновных и передать их правоохранительным органам для возбуждения уголовных дел. В итоге главе Пентагона Питу Хегсету будет представлен доклад с выводами и рекомендациями.

Поводом для расследования стало требование Маска наказать сотрудников Минобороны, допустивших утечку, которую он назвал "злонамеренно ложной". Речь идет о публикации в газете The New York Times, утверждавшей со ссылкой на анонимные источники, что в Пентагоне Маску раскроют секретные планы на случай конфликта с Китаем. Это вызвало вопросы о конфликте интересов, учитывая деловые интересы предпринимателя в КНР.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет решительно опровергли достоверность этой публикации. Трамп заявил, что никогда не допустил бы раскрытия таких данных Маску из-за их высокой степени секретности.

По словам же главы Пентагона, Маска пригласили на неформальную встречу, посвященную "инновациям, эффективности и более разумному производству".

