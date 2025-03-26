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26 марта, 03:48

Политика

Советник Трампа Уолтц взял на себя ответственность за инцидент с чатом чиновников

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за инцидент с добавлением журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, в котором обсуждались удары по Йемену. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Уолтц подчеркнул, что именно он создал этот чат и его работа заключалась в том, чтобы все было скоординировано. Он исключил вероятность преднамеренного добавления журналиста в группу. По его словам, тот выглядел в переписке как другое лицо.

Представитель Белого дома добавил, что уже провел разговор с главой департамента эффективности госуправления США Илоном Маском по поводу этой проблемы. В данный момент специалисты выясняют, как могла произойти утечка.

Скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников произошел после публикации в журнале Atlantic. Редактор издания Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщил, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя "Майка Уолтца".

Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа". В чате, как утверждает Голдберг, пользователь Пит Хегсет опубликовал сообщение с подробностями предстоящих ударов по хуситам.

В ответ на эту публикацию шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об утечке данных по ударам американских военных в Йемене. Скандал также прокомментировал Маск. По его словам, "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".

По данным СМИ, в Белом доме сейчас ведутся разговоры о будущем Уолтца, не исключается его отставка. Как рассказал один из чиновников, половина сотрудников администрации говорят, что Уолтц "никогда не выживет или не должен выжить".

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