CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц может покинуть свой пост

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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на несколько источников.

Однако инсайдеры не раскрыли причин такого решения, как и не уточнили точные сроки возможной отставки.

Уолтц является одной из самых влиятельных фигур в разработке внешней политики нынешней администрации США. Он активно участвует в инициативах по Украине и вопросам безопасности на Ближнем Востоке.

Одной из вероятных версий его ухода стал скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников. Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщил, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя "Майка Уолтца".

Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа". В чате, как утверждает Голдберг, пользователь Пит Хегсет опубликовал сообщение с подробностями предстоящих ударов по хуситам.

В ответ на эту публикацию шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об утечке данных. Скандал также прокомментировал предприниматель Илон Маск. По его словам, "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".

На фоне инцидента СМИ писали, что в Белом доме начались разговоры о будущем Уолтца. Как рассказал один из чиновников, половина сотрудников администрации говорят, что политик "никогда не выживет или не должен выжить".

Сам Уолтц взял на себя ответственность за случившееся, рассказав, что именно он создал этот чат и его работа заключалась в том, чтобы все было скоординировано. Он исключил вероятность преднамеренного добавления журналиста в группу. По его словам, тот выглядел в переписке как другое лицо.