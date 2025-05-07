В РФ заявили, что украинская делегация пыталась сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Украинская делегация пыталась сорвать концерт "Хора Турецкого" в здании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает МК.

По словам дипломата, выступление коллектива прошло при полном зале на 1 800 мест, а многие желающие не смогли попасть в зал.

"И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт", – отметил Полянский, добавив, что эти действия не возымели эффекта.

"Хор Турецкого" совместно с группой SOPRANO исполнил песни военных лет. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прозвучали песни "Темная ночь", "Катюша", "Журавли", а также современные композиции. Присутствовавшие подпевали при исполнении "Бухенвальдского набата" и "Дня Победы". На концерте присутствовали как ветераны и высокопоставленные дипломаты разных стран, так и сотрудники секретариата ООН.