06 мая, 09:35Культура
"Хор Турецкого" исполнил песни военных лет в штаб-квартире ООН
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Коллектив "Хор Турецкого" совместно с группой SOPRANO исполнил песни военных лет в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.
В преддверии 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне на концерте исполнили песни "Темная ночь", "Катюша", "Журавли", "Синий платочек", "Смуглянка", а также современные композиции. Присутствовавшие подпевали при исполнении "Бухенвальдского набата" и "Дня Победы".
На концерте присутствовали как ветераны и высокопоставленные дипломаты разных стран, так и сотрудники секретариата ООН.
"Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников", – заявил на мероприятии постпред РФ при ООН Василий Небензя и добавил, что российская сторона помнит и ценит вклад каждого в Победу.
Песни "День Победы", "Катюша", "Десятый наш десантный батальон" и "Журавли" также исполнили в Московском метрополитене в рамках международной акции "Синий платочек Победы".
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы и роли женщин в военные годы. Акция прошла на станции метро "Курская". К ней присоединились народный артист России Юрий Назаров, актриса Полина Нечитайло, а также кадетский хор "Звезда", детский коллектив "Акси" и другие.
Столичные волонтеры подарили пассажирам метро синие платочки, которые являются символом мирного неба, а также женской верности и веры в Победу.
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