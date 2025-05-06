"Хор Турецкого" исполнил песни военных лет в штаб-квартире ООН

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Коллектив "Хор Турецкого" совместно с группой SOPRANO исполнил песни военных лет в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

В преддверии 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне на концерте исполнили песни "Темная ночь", "Катюша", "Журавли", "Синий платочек", "Смуглянка", а также современные композиции. Присутствовавшие подпевали при исполнении "Бухенвальдского набата" и "Дня Победы".

На концерте присутствовали как ветераны и высокопоставленные дипломаты разных стран, так и сотрудники секретариата ООН.

"Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников", – заявил на мероприятии постпред РФ при ООН Василий Небензя и добавил, что российская сторона помнит и ценит вклад каждого в Победу.

Песни "День Победы", "Катюша", "Десятый наш десантный батальон" и "Журавли" также исполнили в Московском метрополитене в рамках международной акции "Синий платочек Победы".

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы и роли женщин в военные годы. Акция прошла на станции метро "Курская". К ней присоединились народный артист России Юрий Назаров, актриса Полина Нечитайло, а также кадетский хор "Звезда", детский коллектив "Акси" и другие.

Столичные волонтеры подарили пассажирам метро синие платочки, которые являются символом мирного неба, а также женской верности и веры в Победу.