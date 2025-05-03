Миссия РФ в ООН: торговля РФ и США сошла на нет, поэтому и пошлин не было

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Пошлины США не коснулись России по той причине, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет. Об этом в беседе с РИА Новости высказался первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

"Я думаю, он (объем торговли – Прим. ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин", – поделился дипломат своим взглядом на ситуацию.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Россия в этот список не попала.

Американский президент Дональд Трамп указывал, что зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом. Спустя некоторое время глава государства подчеркнул, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены почти на все товары.