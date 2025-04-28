Трамп отверг изменения в отношении своей политики пошлин

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация не намерена пересматривать свою позицию относительно таможенных пошлин. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

В беседе с прессой президент США категорически отверг мнение финансовых аналитиков о том, что рыночная нестабильность может заставить его свернуть политику, которая касается пошлин.

"Это всегда немного влияет на вас", – сказал он.

Трамп подчеркнул отсутствие каких-либо красных линий, которые вынудили бы его пересмотреть текущий курс.

Ранее сообщалось, что усиление американских таможенных пошлин в отношении КНР негативно повлияло на китайский рынок труда. Давление на трудоустройство продолжает расти.

В связи с этим Китай готов к диалогу с США, но Белый Дом сам должен сделать первый шаг.

К настоящему моменту тарифы на китайские товары в США достигли 145%, а ответные пошлины на импортные продукты из Штатов в Китае составили 125%.