28 апреля, 18:35Политика
Трамп отверг изменения в отношении своей политики пошлин
Фото: 123RF/palinchak
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация не намерена пересматривать свою позицию относительно таможенных пошлин. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.
В беседе с прессой президент США категорически отверг мнение финансовых аналитиков о том, что рыночная нестабильность может заставить его свернуть политику, которая касается пошлин.
"Это всегда немного влияет на вас", – сказал он.
Трамп подчеркнул отсутствие каких-либо красных линий, которые вынудили бы его пересмотреть текущий курс.
Ранее сообщалось, что усиление американских таможенных пошлин в отношении КНР негативно повлияло на китайский рынок труда. Давление на трудоустройство продолжает расти.
В связи с этим Китай готов к диалогу с США, но Белый Дом сам должен сделать первый шаг.
К настоящему моменту тарифы на китайские товары в США достигли 145%, а ответные пошлины на импортные продукты из Штатов в Китае составили 125%.
Эксперты прокомментировали экономическую политику Китая в отношении США