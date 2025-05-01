Медведев заявил, что у Трампа "вышла промашка" с тарифами против Китая

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Введенные американским лидером Дональдом Трампом тарифы оказали влияние на многие страны, однако экономика Китая способна противостоять любому внешнему давлению. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик указал, что Трамп промахнулся, оказывания давление на Китай с помощью тарифов. Он пояснил, что китайская сторона обладает огромными ресурсами и гигантским внутренним рынком, поэтому способна выдержать любой прессинг.

Пострадали, по его словам, от действий Трампа "близкие соседи" США, а также Великобритания и вся Европа.

"Им (Европе. – Прим. ред.) совсем несладко. Надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием kiss my ass. А тут еще на юге Европы свет пропал...", – отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также уточнил, что введенные Трампом тарифы не затронули Россию, так как страна не имеет с США почти никаких торговых отношений.

"В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30 000 штук!" – заключил политик.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Сейчас американская пошлина для китайской стороны составляет 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Трамп объяснял, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены почти на все товары. В связи с этим он пообещал рассмотреть вопрос о снижении таможенных пошлин в отношении Китая.

Однако КНР уже начала искать другие рынки для своих товаров. Например, страна планирует углубить экономические связи с Евросоюзом.

