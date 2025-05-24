МИД РФ: паника началась в ООН на фоне больших сокращений в штате

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В Секретариате ООН началась паника из-за предстоящих больших сокращений в штате. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время выступления на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях.

"Эффективность работы измеряется не в том, сколько мы платим, а в том, что мы получаем, какие есть приоритеты. Почему выпячивается вопрос прав человека в ущерб всему остальному? Почему идет политизация тех процессов, которые не должны быть политизированы? Это все в повестке дня", – цитирует Вершинина ТАСС.

В свою очередь, представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос отметил, что штат всемирной организации будет сокращен как минимум на 20%. Он подчеркнул, что такой шаг необходим, чтобы сделать ООН более конкурентоспособной и эффективной.

"В самых разных филиалах, в Найроби, в Нью-Йорке будет урезаться количество сотрудников, возможно, будет сокращаться представительство ООН в разных странах", – поделился Моратинос.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также объявила, что сократит свой штат и число департаментов из-за нехватки денег.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, рационализированная структура штаб-квартиры организации была разработана после определения приоритетов. Штат исполнительного руководства сократился с 14 до 7 человек. Тем временем число департаментов уменьшилось с 76 до 34.