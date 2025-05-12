NHK: Nissan сократит еще более 10 тыс сотрудников из-за убытков

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Автомобильный концерн Nissan намерен уволить еще свыше 10 тысяч сотрудников в Японии и других странах. Причиной называются плохие финансовые показатели, передает телеканал NHK.

Всего сокращения коснутся 20 тысяч работников, что соответствует 15% всех сотрудников.

Как подчеркнул телеканал, за прошлый финансовый год, начиная с 1 апреля 2024-го и заканчивая 31 марта 2025-го, чистые убытки компании оцениваются в рекордные 750 миллиардов иен (более 5 миллиардов долларов). Однако в начале марта они составляли 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов).

На фоне убытков компания сменила президента. С 1 апреля в должность главы концерна вступил мексиканец Иван Эспиноса.

Ранее производитель автомобилей из Южной Кореи Kia добавил Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. При этом еще в 2024 году Kia не добавляла российский рынок в свой долгосрочный план. Кроме того, производитель начал патентовать новые машины в России. В базе института промышленной собственности обнаружились эскизы модели К4.

