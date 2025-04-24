Audi представила в Шанхае новую модель без логотипа с кольцами

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Компания Audi представила на Шанхайском автосалоне первую серийную модель нового суббренда, название которого написано заглавными буквами. Однако на эмблеме отсутствуют привычные четыре кольца, пишет газета "Известия".

Суббренд создан совместно с концерном SAIC специально для китайского рынка. Его первой моделью стал пятидверный электромобиль E5 Sportback. Дизайн авто, длина которого составила 4 870 миллиметров, а колесная база – 2 950, напоминает прошлогодний концепт AUDI E.

Флагманская версия оснащена двухмоторной установкой мощностью 787 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 3,4 секунды. Также известно, что электромобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и может за 10 минут восстановить запас хода, рассчитанный на 370 километров.

Кроме того, новинка имеет полноуправляемое шасси, передовые системамы автопилота, а также широкий 27-дюймовый экран, который занимает всю ширину передней панели. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Ожидается, что продажи этой модели в Китае начнутся этим летом, но цены пока не объявлены.

Ранее на автосалоне в Шанхае также были представлены новый внедорожник и летающая машина от китайской компании Hongqi. Внедорожник оснащен массивными бамперами, большой решеткой радиатора и пластиковой защитой кузова, однако технические характеристики пока не разглашаются.

Летающий автомобиль состоит из наземного шасси и кабины с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), способной развивать скорость до 150 километров в час и преодолевать до 200

километров пути.

