Китайская компания Hongqi представила летающую машину

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Китайская компания Hongqi представила на автосалоне в Шанхае новый внедорожник и летающую машину, сообщает газета "Известия".

Названия у внедорожника нет, однако концептуальная модель пока именуется как Offroad ("бездорожье". – Прим. ред.). На разработку имени для автомобиля объявлен конкурс, победитель которого получит в подарок саму машину.

Новинка имеет массивные бамперы, большую решетку радиатора, пластиковую защиту на кузове, запасное колесо на пятой двери, багажник на крыше и крепления для груза на корме. Технические новинки авто пока не раскрываются.

Также китайская компания представила летающий автомобиль Hongqi Tianlin 1, состоящих из двух модулей – наземного шасси и кабины с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). По расчетам разработчиков, воздушный модуль может развивать скорость до 150 километров в час и преодолевать до 200 километров пути.

Помимо этого, Hongqi показала гибридную модификацию седана H5. Версия PHEV имеет 1,5-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил и электродвигатель мощностью 228 лошадиных сил. Отмечается, что система позволяет проезжать до 1,6 тысячи километров при старте с полным баком и полностью заряженной батареей.

В сегменте электромобилей Hongqi продемонстрировала кроссоверы Tiangong 05 и Tiangong 06. Оба имеют продвинутые функции автономного вождения и технологическое оснащение. Первая машина может проехать до 850 километров на одном заряде, вторая же разгоняется с 0 до 100 километров в час за 3,5 секунды.

Ранее сообщалось, что с российского рынка могут уйти до 10 китайских автобрендов. Дилеры и аналитики рассказали, что возможность ухода рассматривают Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Среди основных причин – переполненные склады, высокие процентные ставки по кредитам и снижение покупательского спроса.