BMW заявила, что не ответственна за недавно собранные в "Автоторе" машины

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Производитель автомобилей BMW Group заявил, что не несет ответственности за машины, которые были собраны на заводе "Автотор" после ухода компании с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится письмо BMW.

Транспортные средства компании, изготовленные на заводе, который не является частью корпоративной производственной сети, не могут гарантировать соответствие строгим требованиям к качеству и безопасности, отметили в BMW.

"Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения", – говорится в заявлении.

В частности, речь идет об автомобилях моделей Х5, Х6 и Х7, которые были произведены из машинокомплектов, оставшихся после завершения контракта на производство и поставку в марте 2022 года. BMW подчеркнула, что сборка и запуск в эксплуатацию транспортных средств были осуществлены без предварительного согласования и без участия владельца бренда и правообладателя интеллектуальной собственности.

Кроме того, в заявлении указано, что в процессе ремонта и технического обслуживания эти автомобили не могут быть приравнены к тем, которые предназначены для российского рынка.

В конце прошлого года BMW выявила нарушения внутри компании в связи с экспортом машин в Россию. После этого автопроизводитель уволил несколько сотрудников. Также дальнейшая продажа машин компании в Россию была приостановлена.

Ранее СМИ писали, что автопроизводители Volkswagen, Volvo и Mitsubishi не вернутся на российский рынок на прежних условиях из-за того, что у производств в России уже есть свои собственники. Как утверждали журналисты, после того как в 2022 году компании покинули рынок, на их места встали российские предприниматели без возможности обратного выкупа, и желающим вернуться придется строить новые заводы.

