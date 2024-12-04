Путин недоумевает, зачем Volkswagen ушел с российского рынка

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Владимир Путин выразил недоумение в связи с уходом Volkswagen с российского рынка. Об этом президент заявил в ходе XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, Volkswagen мог бы получать привлекательную выручку на российском рынке, продолжая реализовывать продукцию и поставлять компоненты.

Он напомнил, что Россия никогда не принимала нерыночных мер против немецких компаний, как это делали другие страны. Президент напомнил, что у РФ с Германией на протяжении десятилетий были хорошие отношения и взаимопонимание.

"Мы очень хорошо друг друга понимали, и отличительная особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги, они вкладывались в долгую, в промышленность. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку", – заключил российский лидер.

В октябре в Германии началась первая волна забастовок работников автопроизводителей Volkswagen и BMW и профсоюза IG Metall, в который входят сотрудники металлургических и электротехнических предприятий.

В Оснабрюке 250 работников предприятия Volkswagen провели предупредительную забастовку, которая может привести к закрытию завода. Ключевое условие текущего этапа переговоров с работодателями – увеличение заработной платы на 7%, а также оклада стажеров на 170 евро. Профсоюз обосновывает необходимость таких действий ростом цен в Германии.

Глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло ранее заявила, что компания планирует закрыть как минимум три завода в Германии в рамках мер по экономии. Это приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. На данный момент работают около 120 000 сотрудников на десяти заводах компании.

Однако и до этого в Volkswagen допускали возможность сокращения персонала и закрытия заводов в Германии для сокращения расходов. Генеральный директор Оливер Блуме объяснил это снижением конкурентоспособности страны и стремлением конкурентов закрепиться в Европе. По информации СМИ, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года, планируется уволить до 30 тысяч сотрудников.