ВОЗ объявила о сокращении штата из-за нехватки денег

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократит штат и число департаментов из-за нехватки денег. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

По его словам, рационализированная структура штаб-квартиры организации была разработана после определения приоритетов. Штат исполнительного руководства сократился с 14 до 7 человек. Тем временем число департаментов уменьшилось с 76 до 34.

При этом, добавил Гебрейесус, несмотря на сокращение расходов в течение последних восьми лет, в следующем двухлетнем периоде организацию ждет нехватка зарплат в размере свыше 500 миллионов долларов.

"Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое", – отметил гендиректор и добавил, что альтернативного решения сокращению штата пока нет.

Он также подчеркнул, что после того, как США перестали выделять финансирование, как минимум в 70 странах пациенты не получают лечения, медицинские учреждения закрываются, врачи теряют работу, а люди вынуждены тратить больше собственных средств на здравоохранение.

В январе текущего года американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из ВОЗ. По данным лидера США, во время его первого президентского срока взносы страны в организацию составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек.

Однако Китай платил около 39 миллионов долларов при населении свыше 1,4 миллиарда человек. Трамп посчитал такую статистику несправедливой, однако сразу добавил, что это не стало причиной выхода страны из ВОЗ.