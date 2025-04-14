"Коммерсант": США закрыли РФ доступ к ряду данных системы здравоохранения

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Национальные институты здравоохранения Соединенных Штатов Америки закрыли РФ, Китаю, Кубе, Ирану и Венесуэле доступ к ряду медицинских баз данных, что осложнит научно-исследовательскую деятельность для ученых, сообщает "Коммерсант".

Такое решение было принято на основании указа, подписанного экс-президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года. В закрытых для российских ученых базах была информация о гражданах с онкологией, о страдающих болезнью Паркинсона и Альцгеймера, о наркоманах и алкоголиках.

Ограничение доступа к таким массивам данных повысит издержки и усложнит научно-исследовательскую работу в РФ, заявил руководитель проекта Medach.Pro, врач-исследователь Сергей Ткачев.

Медик подчеркнул, что современные фармакологические разработки часто основаны на комплексном анализе генома, транскриптома и протеома пациентов. Предпоследний представляет собой все РНК-молекулы, присутствующие в клетке или ткани в определенный момент времени, а последний – информацию о белках и их структурах.

Особенно важно это при создании таргетных лекарств, например против рака, уточнил он.

"Возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу", – отметил Ткачев.

Ранее в "Институте иммунологии" рассказали, что российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников аллергии может быть введена в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года. Вакцина создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции и потребует всего 3–5 инъекций. Все необходимые этапы доклинических исследований успешно пройдены.

