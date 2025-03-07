Российская противогриппозная вакцина ВГИР получила статус преквалификации ВОЗ

Фото: телеграм-канал "ФМБА России"

Российская "вакцина гриппозная инактивированная расщепленная" (ВГИР) получила статус преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Штаммовый состав ВГИР обновляется в соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемический сезон", – отметили в публикации.

Вакцина ВГИР успешно прошла все этапы процесса оценки экспертами ВОЗ: от рассмотрения досье вакцины, экспертизы качества, безопасности и эффективности произведенных серий – до инспекции производственных площадок.

Эксперты ВОЗ тщательно изучили документацию, проверили качество, безопасность и эффективность препарата, а также посетили производственные площадки. Успешно пройдя все эти стадии, вакцина получила соответствующий статус.

В ФМБА рассказали, что промежуточный продукт ВГИР производится на территории Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА РФ. Затем он отправляется в Никарагуа, где на базе Латиноамериканского института биотехнологии "Мечников" происходят финальные этапы производства, включая контроль качества, розлив и упаковку.

Препарат широко применяется не только в республике, но и имеет регистрационные удостоверения и поставляется в Кубу, Эль-Сальвадор, Гватемалу, Доминиканскую и Боливарианскую республики, а также Венесуэлу.

Благодаря полученному статусу ученые смогут расширить географию поставок данной вакцины.

В январе преквалификацию ВОЗ прошел еще один российский препарат – отечественная противогриппозная вакцина "Флю-М". Продукт стал первой отечественной противогриппозной вакциной, которая была признана ВОЗ, а также рекомендована для закупки агентствами ООН, включая Детский фонд ООН.

Позднее специалисты ВОЗ впервые начали испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде. Если вакцина-кандидат окажется эффективной, она сможет помочь положить конец продолжающейся вспышке и защитить группы населения, подверженные риску, отметили в организации.