Российская противогриппозная вакцина "Флю-М" прошла преквалификацию ВОЗ

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Российская противогриппозная вакцина "Флю-М" прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Противогриппозная вакцина "Флю-М", производимая на мощностях Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и Латиноамериканского института биотехнологии "Мечников" в Республике Никарагуа, успешно прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что препарат стал первой отечественной противогриппозной вакциной, которая была признана ВОЗ, а также рекомендована для закупки агентствами ООН, включая Детский фонд ООН.

Ранее ФМБА получило разрешение на клинические исследования инновационной вакцины от менингококка, у которой пока нет аналогов в стране. Вакцину разрабатывают и производят в СПбНИИВС ФМБА России. Она обеспечивает защиту от пяти различных штаммов менингококковой инфекции. В состав вакцины входят компоненты, которые стимулируют выработку антител, способных уничтожать бактерии Neisseria meningitidis серотипа B.