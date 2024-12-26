ФМБА РФ получило разрешение на клинические исследования вакцины от менингококка

Фото: 123RF/loft39studio

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клинические исследования инновационной вакцины от менингококка, о чем сообщает в своем телеграм-канале.

Сотрудники агентства скоро приступят к первой фазе исследования вакцины, у которой пока нет аналогов в стране. Для этого агентству была выделена целевая субсидия.

Вакцину разрабатывают и производят в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России. Она обеспечивает защиту от пяти различных штаммов менингококковой инфекции. В состав вакцины входят компоненты, которые стимулируют выработку антител, способных уничтожать бактерии Neisseria meningitidis серотипа B.

"Большинство распространенных в мире вакцин не содержат серотип В. При этом единственной зарегистрированной пятивалентной вакциной с аналогичным составом является американский препарат, одобренный FDA в конце прошлого года", – отметило агентство.

Ранее ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос".