В Белом доме заявили, что перевод Майка Уолтца на другую должность не связан со скандалами

Фото: depositphotos/tupungato

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не перестал доверять Майку Уолтцу, которого предложил в качестве постпреда при ООН. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По словам политика, перевод Уолтца на эту должность скорее является повышением, а не увольнением. Также он отметил, что это никак не связано со скандалом из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal, о котором ранее сообщали СМИ.

Вэнс добавил, что обязанности советника по нацбезопасности США будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

Ранее американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц станет постоянным представителем США при ООН.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова сотрудничать с Майком Уолтцем. Об этом он написал в соцсети X.