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В Брюсселе решили, что Украине необходимо продолжать текущий конфликт, тогда как Венгрия, наоборот, поддерживает все усилия на мирное урегулирование. Об этом заявил в своих соцсетях венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Несмотря на усилия президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну", – сообщил Орбан, которого цитирует РИА Новости.

Политик призвал Будапешт готовиться к тому, что руководство Брюсселя, заинтересованное в продолжении конфликта, сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в "провоенную европейскую коалицию". Он также предупредил об усилении операций спецслужб против Венгрии и клеветнических кампаний, финансируемых из-за рубежа.

Второй раунд переговоров России и Украины завершился в турецком Стамбуле 2 июня. Беседа делегаций проходила больше часа на русском языке. Представитель МИД Турции Онджю Кечели сказал, что второй раунд переговоров завершился "не негативно".

После переговоров с делегацией Украины российская сторона представила полный текст меморандума. Основные параметры окончательного урегулирования украинского конфликта включили 12 пунктов.