Conversation: Польша может прекратить поддержку Украины после победы Навроцкого

Фото: 123RF/miczu

Варшава может прекратить поддержку Киева после победы на президентских выборах кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Conversation.

"Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", – подчеркнули журналисты.

По данным издания, победа Навроцкого на выборах стала "плохой новостью" для киевских властей.

Ранее СМИ сообщали, что Навроцкий может препятствовать вступлению Украины в НАТО. Незадолго до второго тура голосования политик подписал декларацию, одним из пунктов которой было нежелание одобрять закон о вступлении Киева в Североатлантический альянс.

Более того, избранный президент Польши признавался, что глубоко разочарован в украинском лидере Владимире Зеленском.

Навроцкий победил на выборах президента Польши с 50,9% голосов. Его противник на выборах – кандидат от правящей "Гражданской коалиции" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов. По данным избиркома Польши, за Навроцкого в основном голосовали на востоке Польши, а за Тшасковского – на западной и в центральной части страны.

На дебатах перед вторым туром политики поспорили о необходимости вступления Украины в НАТО. Навроцкий тогда выступил против присоединения Киева к военно-политическому блоку. В ответ Тшасковский обвинил оппонента в повторении тезисов Владимира Путина.

