Кандидаты в президенты Польши на дебатах поспорили о Путине и Украине

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Кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий в ходе дебатов поспорили о необходимости вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство PAP.

Навроцкий заявил, что выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. В ответ Тшасковский обвинил своего оппонента в повторении тезисов Владимира Путина.

"Вы против Украины в НАТО? Против усиления обороны Евросоюза? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле", – заявил польский политик.

Навроцкий же отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский негативно относится к Польше, то об этом нужно говорить.

"Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина", – добавил он.

18 мая в Польше завершился первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли представитель проевропейской партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Они набрали 31,2 и 29,7 процента голосов соответственно.

Второй тур президентских выборов состоится 1 июня.