Явка на президентских выборах в Польше достигла 20,28% к полудню

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На президентских выборах в Польше к 12:00 по местному времени проголосовало 20,28% из 29,3 миллионов зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Государственной избирательной комиссии республики Сильвестра Марчиняка.

Он уточнил, что до полудня было выдано 5,74 миллиона бюллетеней. Как отметил спикер, в прошлых избирательных циклах показатели отличались – 24% в 2020 году и 15% в 2015 году на тот же час.

18 мая стартовали выборы президента Польши. Избирательные площадки работают с 08:00 до 22:00 по московскому времени.

На президентских выборах в Польше баллотируются 13 кандидатов. Среди них представители правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский, оппозиционной партии Право и справедливость Кароль Навроцкий, националистической Конфедерации Славомир Ментцен, спикер сейма Шимон Холовня, а также представители левых сил, беспартийные кандидаты и блогер Кшиштоф Становский.