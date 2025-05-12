РФ заявила, что совместная деятельность на границе с Польшей свернута

Фото: ТАСС/Ирина Полина

Всю совместную деятельность России и Польши на границе Калининградской области в настоящее время свернули. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

По словам диппредставителя, сейчас там все заморожено и ликвидировано.

"Разве что поляки продолжают ездить в Калининград. Мы не закрывались от польских граждан, в отличие от польских властей, которые больше двух лет уже как ввели запрет на въезд в Польшу российских граждан с туристическими, культурными, научными, предпринимательскими целями", – сказал Андреев.

Посол также добавил, что польские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить общение граждан двух стран.

Ранее Польша приняла решение о закрытии российского генконсульства в Кракове. Глава польского МИД Радослав Сикорский сослался на доказательства, якобы подтверждающие причастность российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

Позже троих дипломатов, работающих в российском генконсульстве в Кракове, признали персонами нон грата. Они должны будут покинуть территорию государства.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала ответ со стороны Москвы. Также дипломат указала, что польские власти намеренно продолжают разрушать отношения с Россией, принимая действия, которые направлены против интересов граждан.